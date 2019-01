Tévez: "Si seguía Schelotto, yo me iba de Boca"

Carlos Tévez dejó China luego de su millonaria temporada para jugar en Boca Juniors se pensó que marcaría la diferencia en el equipo de Barros Schelotto. Sin embargo, luego de unos partidos como titular, el estratega decidió mandarlo a la banca de suplentes y poco a poco fue perdiendo minutos, llegando a ser casi relegado.

Ahora, sin Schelotto en el club, Tevez fue consultado en varias ocasiones sobre este tema, pero no fue hasta ahora que se mandó con fuertes declaraciones sobre su exestratega.

"Yo lo respeté. Estoy en el club que amo, que quiero. Entonces, permití cosas que en otro momento no voy a permitir. Para no chocar con nadie, me comí muchas cosas. Hacía lo mejor para sumar y no restar", indicó.

Remató la declaración con la frase del titular. "Si Guillermo seguía en Boca, yo me iba".

"Hubo muchas faltas de respeto pero ya pasó, dejo de lado eso y me enfoco de ahora en adelante que es salir de este momento. Yo charlé con él, dejamos las cosas bien claras y ahí quedó. Yo siempre peleé por el puesto, nunca llegué tarde ni tuve rebeldía, cuando me tocó jugar diez o quince minutos nunca estuve con cara de orto".