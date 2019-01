Dixon Arroyo estaría en negociaciones con Santos

El mediocampista del Club Sport Emelec, Dixon Arroyo, estaría cerca de ser jugador del Santos de Brasil.

Según informan en Brasil, el club estaría en negociaciones avanzadas con el ecuatoriano. Además, Jorge Sampaoli, DT del equipo, habría aceptado la contratación.

Santos esta com negociações avançadas com o meia equatoriano Dixon Arroyo, do Emelec. Valores agradaram a cupula alvinegra e o nome aprovado pelo staff de Jorge Sampaoli.#FechadoComOSampaoli

