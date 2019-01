En marzo se definirá si Catar 2022 será con 48 equipos

"No se tomará ninguna decisión sin el visto bueno de Catar", el país anfitrión, afirmó este miércoles Nasser Al Khater, secretario general adjunto del Comité de Organización del Mundial-2022, en un momento en el que la FIFA estudia la posibilidad de ampliar el número de participantes a 48 selecciones.

"En el momento en el que hablamos, estamos preparándonos y trabajando para un Mundial con 32 equipos", explicó este responsable en un encuentro con la prensa.

"No se tomaría ninguna decisión sin el visto bueno de Catar. Ese es un punto importante: será una decisión que se tome conjuntamente", añadió.

El Mundial 2022 (21 noviembre-18 diciembre) durará 28 días, en vez de los 32 habituales, pero la FIFA estudia la posibilidad de ampliar ya el número de participantes de 32 a 48 equipos, la cantidad con la que se jugará seguro la edición de 2026.

"Estamos a la espera de los resultados de los estudios de viabilidad. Una vez que estén listos, (la FIFA) va a compartirlos con nosotros para que trabajemos en ello", indicó Al Khater.

Gracias a ellos, "vamos a ver si es posible o si no es posible, y lo que necesitaremos cambiar ya que habrá numerosos aspectos afectados (en caso de que se pase a 48 equipos): el número de estadios, el número de días de competición, la difusión, el número de partidos...", añadió.

Sobre el acceso de las mujeres a los estadios, el responsable del comité organizador del Mundial-2022 aseguró que "no habrá ninguna restricción", en contraste con la Supercopa de Italia, que se juega este miércoles en Arabia Saudita y que provocó una polémica al no permitir el acceso a las mujeres no acompañadas por hombres.

"En Catar, no tenemos restricciones sobre el acceso de las mujeres al estadio. Asisten a los partidos desde hace mucho tiempo. (El martes) en el entrenamiento del PSG abierto al público había hombres y mujeres, sin restricciones", afirmó. La decisión final sobre el proyecto de un Mundial con 48 equipos en 2022 se tomará en marzo.