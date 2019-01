El trabajo de Mourinho de 76 mil dólares por partido

El ex entrenador del Manchester United José Mourinho ya tiene un nuevo trabajo tras su despido del club inglés, el cual está al mando del noruego Ole Gunnar Solskjær desde la derrota de los "Red Devils" por 1-3 contra el Liverpool.

Mucho se especuló sobre cuál podría ser el destino del luso después de salir del equipo británico. Sin embargo, el hombre de 55 años ya no ocupará un lugar en el banco sino que comenzará a participar de una cadena deportiva de televisión y estrenará sus comentarios a partir del 17 de enero.

Según informó el diario "The Times" el portugués integrará el equipo que llevará a cabo las transmisiones de la Copa Asia para beIN Sports, una cadena que supo contar con distintos atletas entre sus filas como Zlatan Ibrahimovic, Nemanja Vidi, Sneijder y Arsene Wenger, entre otros.

Allí, Mourinho ganaría cerca de 76 mil dólares por partido y su debut como comentarista sería el próximo jueves cuando Qatar visite a Arabia Saudita por el Grupo E de la Copa de Asia 2019. Posteriormente, será parte del equipo que retransmita el partido de liga entre Arsenal y Chelsea del 19 de enero.

José Mourinho, sin embargo, no podrá explayarse con total libertad durante su faceta como comentarista deportivo ya que al firmar su desvinculación con el Manchester United por 19 millones de dólares se estableció que el entrenador no podría hablar ni del club ni de su partida del banquillo del Old Trafford.

De incumplir el trato que aceptó el portugués podría perder una parte importante de la indemnización que recibió tras su salida, según informó el portal británico.