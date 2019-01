Junior Sornoza es oficializado en Corinthians

Ya es oficial, el volante ofensivo Junior Sornoza, acaba de ser anunciado por el poderoso club brasileño, Corinthians como su flamante contratación para el 2019.

El 'Zorro' firmó hasta la temporada 2022, siendo uno de los fichajes estrella del 'Timao', que espera brillar tanto en el Brasileirao y la Copa Sudamericana.

Cabe recordar que Sornoza viene de brillar con luz propia en otro 'grande' brasileño: Fluminense, club donde fue líder del medio campo, además de anotar el mejor gol de la Sudamericana anterior.

Tá assinado! @juniorsornoza é o novo reforço do Corinthians. O contrato do meia com o Timão é válido até dezembro de 2022. #BemVindoSornoza#BienvenidoSornoza pic.twitter.com/uY54zkymvz

— Corinthians (@Corinthians) 8 de enero de 2019