Alicia Machado y Sonya Smith presentan la obra 'Divinas'

Las actrices Alicia Machado y Sonya Smith visitaron este jueves 27 de junio el programa "En Contacto" para contar pormenores de la obra de teatro que presentarán este viernes y sábado en Guayaquil y Quito, respectivamente.

Tanto ellas como Gaby Spanic, Patricia Manterola, Sherlyn y Lupita Ferrer compartirán con el público ecuatoriano en la comedia "Divinas".

Durante la entrevista de esta mañana, Machado, de 41 años, reconoció la dificultad de su profesión.

"Es una carrera muy difícil, de mucha competencia, sobre todo a los niveles en los que estamos la señora (Smith) y yo", indicó.

La exreina de belleza, quien fue Miss Universo en 1996, también se refirió a su lucha contra el cáncer de seno que padeció.

"Yo estaba protagonizando una serie a Colombia (La Madame) y estaba justo en pleno tratamieno cuando esto ocurría. Me lo diagnosticaron en diciermbre y yo me fui a Colombia en enero. Gracias a Dios estoy bien pero estoy en un proceso de 10 años en donde me tengo que hacer chequeos constantes".

Aquella enfermedad de Machado fue detectado en 2013.

Por otra parte, Smith, de 47 años, quien es protagonista de la telenovela "Olvidarte Jamás" que se transmite de lunes a viernes a las 15H00 por Ecuavisa, se refirió al empoderamiento femenino y a los múltiples oficios que realizan las mujeres

"Divinas" se presentará en Guayaquil en el Teatro Centro de Arte este viernes 28 de junio en dos horarios: 19:30 y 21:30. Los costos de las entradas van desde los 40 hasta los 90 dólares.

Mientras que en Quito, la obra se mostrará en el Teatro Bolívar este sábado 29 a las 17:30 y 20:30. En esta ciudad las entradas cuestan entre 35 y 80 dólares.