La cantante británica Adele está irreconocible después de su notable cambio físico: en los últimos cuatro años bajó 70 kilos. Ahora, la artista está disfrutando de sus vacaciones en el Caribe y fue capturada por los paparazzi caminando por la orilla de la playa con su nueva figura.

Según portales internacionales como La Nación, de Argentina, la transformación sorprendió a muchos de sus fánaticos, ya que Adele vivió todo el proceso en privacidad. " Adele ya no parece Adele", bromean algunos de los seguidores en Twitter.

Desde 2015 tomó la decisión de cambiar su vida con nuevos hábitos de alimentación y rutinas de ejercicios. De acuerdo con el periódico The Sun, una de las grandes inspiraciones de la intérprete de “Rolling in the Deep” fueron los influencers fit Joe Wicks y Dalton Wong, quienes se convirtieron en sus entrenadores personales.

Actualmente, la estrella está disfrutando de un tiempo de relax y descanso junto a dos amigos: el cantante Harry Styles y el presentador de televisión James Corden. Según la revista People, los 3 viajaron para festejar el nuevo año a las playas caribeñas de Anguila. Se especula que podría surgir una colaboración musical entre Styles y Adele.

"Definitivamente ella se está preparando mental y físicamente para hacer nueva música. Será más adelante durante este año", dijo una fuente cercana a la artista.