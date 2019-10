El asombroso cambio físico de Adele

La cantante británica Adele se mostró, por primera vez en público, luego de que en abril de 2019 confirmó que se separó de Simon Konecki, quien fue pareja por 7 años y es el padre de su hijo Angelo.

Su reaparición no fue un hecho cualquiera: se robó todas las miradas por su delgadez. Así se mostró durante la celebración del cumpleaños 33 de su amigo, el rapero Drake.

Fotos: Instagram Adeleoholic

El evento ocurrió en Los Ángeles, Estados Unidos, en uno de los clubes nocturnos más exclusivos, según reportaron varios medios internacionales.

La intérprete de “Hello” estuvo alejada de las cámaras tras el rompimiento con su pareja.

En junio de 2019, la cantante de “Rolling in the Deep” reveló que practicaba diariamente pilates junto a su amiga Ayda Field, esposa del no menos famoso Robbie Williams.

Adele no es la única famosa que la practica: Jennifer Aniston, Kate Winslet y Madonna son algunas de las estrellas que se han rendido a sus beneficios.