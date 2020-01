Édgar Vivar, más conocido como el señor Barriga, y María Antonieta de las Nieves, más conocida como la 'Chilindrina', sorprendieron a sus fans al darse un beso en la boca.

Este hecho se dio durante el cumpleaños 70 de la actriz que se dio mediante una sorpresa de una de sus hijas, Verónica.

Nieves explicó al medio TVNotas.com.mx que "es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar", aseguró entre risas.

"La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros", agregó.

Hay que recordar que la intérprete de la 'Chilindrina' quedó viuda hace 3 meses que falleció su esposo.