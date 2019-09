Lea Michele padece síndrome de ovario poliquístico

La actriz estadounidense Lea Michele reveló que padece de síndrome de ovario poliquístico (SOP), una enfermedad que comenzó a presentar sus síntomas cuando se acercaba a cumplir los treinta años.

La artista, conocida por haber personificado a Rachel Berry en la serie Glee, reveló a la revista Health que notó un acné constante y cambios fluctuantes en su peso, razones que la llevaron a realizarse exámenes médicos, aunque en los primeros chequeos no se logró detectar la enfermedad

"Estaba por cumplir 30 y todo el tiempo padecía cambios en mi peso y aunque me pusiera todas las lociones y tratamientos del mundo, no se me iba el acné", señaló.

El SOP afecta a una de cada diez mujeres en edad fértil. Entre otros síntomas, provoca ciclos mestruales irregulares, producción elevada de andrógenos (hormonas masculinas) que desencadenan en el crecimiento excesivo de vello facial y corporal, depresión o ansiedad.

Michele comenta que se encontraba terminando de rodar Glee cuando surgieron estos cambios en su cuerpo. "Los efectos secundarios pueden ser brutales, como aumento de peso y problemas en la piel", añadió.

El desequilibrio hormonal hacía que la intérprete se sintiese de nuevo como una adolescente pero los doctores no lograban identificar su mal. La estrella de Scream Queens se negó a medicarse mientras analizaban su caso y recurrió a cuidarse en su alimentación.

"A través de la dieta, he podido manejarlo. Pero soy muy afortunada porque hay versiones mucho más extremas del síndrome de ovario poliquístico con las que las mujeres tienen muchas dificultades: la mía no es tan intensa", puntualizó.