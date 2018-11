Los Grammy Latinos rinden tributo a Maná

Cerca de una veintena de artistas y agrupaciones actuarán en un tributo a Maná este miércoles, cuando la banda mexicana recibirá el Grammy Latino como "Persona del Año".

En una ceremonia en Las Vegas previa a la entrega de los gramófonos dorados el jueves, la Academia Latina de la Grabación homenajeará al legendario grupo, autor de éxitos como "Oye mi amor", "Rayando el sol", "Clavado en un bar", "De pies a cabeza", entre muchísimos otros.

"Empieza una semana con magia, amigos, música y emociones positivas", escribió el grupo el lunes en su cuenta en Instagram.

Pepe Aguilar, Pablo Alborán, Enrique Bunbury, Gilberto Santa Rosa y Sebastián Yatra subirán a la tarima para cantar las canciones de Maná a Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, los integrantes de esta banda de rock formada en Guadalajara en 1987.

También lo harán José María Cano acompañado por su hijo Dani, el Mariachi Sol de México de José Hernández, Iza, Beatriz Luengo, Ara Malikian, La Marisoul, Vetusta Morla, Orianthi, Monsieur Periné, Piso 21 y Draco Rosa, según anunció la Academia.

Estas ceremonias, que no son televisadas, son por lo general muy emotivas. El año pasado le tocó al español Alejandro Sanz y el anterior a Marc Anthony.

Maná es una de las agrupaciones latinas más exitosas de todos los tiempos con 256 discos de platino y 133 de oro, así como más de 48 hits número 1 a nivel mundial.

Tiene seis Grammy Latinos y cuatro anglófonos.

"Es una banda icónica con profunda conciencia social y ambiental que ha creado composiciones cautivadoras y vibrantes durante más de tres décadas", dijo en septiembre Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia, citado en un comunicado.

"Fusionando principalmente sonidos del funk, reggae, ska, bolero y un espectro de ritmos latinos mezclados con el rock más puro, Maná ha creado verdaderos himnos musicales".

También han sido distinguidos con el Grammy Latino a "Persona del año" Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Emilio Estefan, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, José José, Ricky Martin, Carlos Santana, Joan Manuel Serrat, Shakira y Caetano Veloso.

- "No está fácil" -

Antes de viajar a Las Vegas, Olvera hizo una visita sorpresa al auditorio Benito Juárez de Guadalajara para visitar a miembros de la caravana de migrantes centroamericanos, que hizo una escala en esa ciudad, en su periplo a Estados Unidos.

El cantante llegó en la noche del lunes y conversó con las autoridades del albergue y con algunos de los inmigrantes, que le explicaron la situación de violencia que les obligó a dejar sus casas.

"No está fácil", dijo a la W radio de México. "Venimos del mismo origen y todos somos humanos, los americanos tienen a millones de mexicanos que nos podrían regresar para acá y no podemos dejar un mal precedente", dijo en un claro mensaje a los mexicanos sobre el trato que cree que no deben recibir estas personas.

La primera gran caravana migrante que salió de Honduras rumbo a Estados Unidos cumple este martes un mes de un camino escabroso y minado de diversas amenazas, entre ellas las del presidente Donald Trump, aunque sigue determinada a alcanzar el sueño americano.

Fher adelantó que su mensaje en el Grammy tendrá tinte político.

"Lo mencionaremos... voten por los políticos que mejor traten a la comunidad latina de los Estados Unidos, no como está siendo ahorita, la situación está terrible", indicó.

Ya en la entrega de los Grammy Latinos de 2015 levantó junto a miembros de Los Tigres del Norte una pancarta en la que se leía en letras negras "Latinos unidos no voten por Trump".

Según la prensa mexicana, Maná enviaría ayuda esta semana a los migrantes a través de su fundación Ecológica Selva Negra, que fundó en 1996 y que lucha por la preservación de especies en peligro de extinción, ofrece programas educativos sobre el medio ambiente y contribuye y organiza proyectos de desarrollo comunitario.

Antes de irse, Fher tomó la guitarra y les cantó "Rayando el sol" y "En el muelle de San Blas", llevándose un aplauso en este improvisado concierto cargado de cansancio y dolor.