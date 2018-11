El creador de Marvel Comics, Stan Lee, murió a los 95 años

Stan Lee, el legendario escritor, editor y editor de Marvel Comics, cuyas fantásticas pero defectuosas creaciones lo convirtieron en un superhéroe de la vida real para los amantes de los cómics en todas partes, ha muerto. Tenía 95 años.

Lee, que comenzó en el negocio en 1939 y creó o co-creó Black Panther, Spider-Man, X-Men, The Mighty Thor, Iron Man, The Fantastic Four, The Incredible Hulk, Daredevil, Ant-Man y otros personajes. Murió la madrugada del lunes en Los Ángeles, dijo una fuente a The Hollywood Reporter.