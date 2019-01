Leo Dan sonó en los Globos de Oro

La música latinoamericana también estuvo presente en los Golden Globes debido al triunfo de “Roma” en las categorías de “Mejor Película Extranjera” y “Mejor Director”.

Alfonso Cuarón salió al escenario dos veces para recoger el galardón y en ambas ocasiones se escuchó “Te he prometido”, una balada del cantante argentino Leo Dan, que forma parte de la banda sonora de la cinta.

ROMA wins best foreign film (non-English-language films are not eligible for best pic at the Globes). The Fonz accepts. pic.twitter.com/OhEdWGQsOJ

— Scott Feinberg (@ScottFeinberg) 7 de enero de 2019