Globos de Oro iniciaron con premio a Michael Douglas

Michael Douglas recibió el primer premio de los Globos de Oro, que este domingo 6 de enero de 2019 marcaron el inicio de la temporada de premios en Hollywood.

Douglas ganó la estatuilla a mejor actor dramático por "The Kominsky Method", sobre un viejo profesor de actuación que muchos años atrás tuvo un breve momento de éxito en la profesión.

"Le debo todo esto al señor Chuck Lorre" que "piensa que ponerse viejo es cómico", dijo el actor de 74 años, que tiene cuatro Globos de Oro, incluido uno honorífico, y dos Óscar, que dedicó el premio a su padre de 102 años, el legendario Kirk Douglas.

Congratulations to Michael Douglas - Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy - The Kominsky Method. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/CaguvuQdVD

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 7 de enero de 2019