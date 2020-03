Warner Bros. postergó este martes 24 de marzo el estreno de “Wonder Woman 1984” (“Mujer Maravilla 1984”) y retiró de su calendario la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda “In the Heights” (“En el barrio”) debido a la pandemia del coronavirus.

Con gran parte de los estrenos de primavera de Hollywood ya cancelados, los lanzamientos de las películas más esperadas del verano boreal también se están reprogramando. “Wonder Woman 1984”, la secuela de “Wonder Woman” (“Mujer Maravilla”) de 2017, ahora llegará a los cines el 14 de agosto en vez del 5 de junio.

“In the Heights", dirigida por el realizador de “Crazy Rich Asians” (“Locamente millonarios” Jon M. Chu, iba a estrenarse el 26 de junio, pero ahora no tiene fecha. Miranda, en una entrevista reciente con Rosie O'Donnell vía streaming, dijo que estaban grabando la música cuando el trabajo de posproducción se vio interrumpido debido a la pandemia.

“Todavía queda mucho por hacer en esa película", dijo. "Estábamos terminando la música y la mezcla y simplemente trabajando para que la música quede exactamente como debe ser”.

El estudio retiró más películas de su calendario, como la cinta de Scooby-Doo “Scoob!" (“Scooby!”), previamente planeada para el 15 de mayo, y el thriller de James Wan “Malignant", que estaba agendado para el 14 de agosto.

Varios probables taquillazos de primavera y verano ya se han postergado, como “Black Widow” (“Viuda Negra”) de Marvel, que iba a estrenarse el 1 de mayo y ahora no tiene fecha; la nueva entrega de “Fast and Furious” (“Rápidos y furiosos”), ahora prevista para 2021; la cinta de James Bond “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”), que se movió a noviembre; y “A Quiet Place Part II” (“Un lugar en silencio Parte 2”), de momento sin fecha.

Aunque algunos estrenos recientes se han mudado a plataformas de streaming o servicios a la carta ante el cierre de los cines, las producciones más grandes de Hollywood han optado por esperar hasta que puedan proyectarse en pantalla grande.

“Hicimos ‘Wonder Woman 1984’ para la gran pantalla y yo creo en el poder del cine”, dijo la directora Patty Jenkins en Twitter. “En estos momentos terribles, cuando los dueños de los cines están luchando como tantas otras personas, nos emociona reprogramar nuestra película para el 14 de agosto de 2020 en un cine cerca de ti, y oramos porque entonces sean tiempos mejores para todos”.