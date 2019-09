Renée Zellweger se pronuncia sobre la criticada foto de su rostro en 2014

Hace cinco años, la actriz estadounidense Renée Zellweger lució un rostro totalmente distinto al que se conocía. Un hecho comentado a nivel internacional y por muchos, criticado.

La mayoría decía que la artista había recurrido a la cirugía plástica, aunque ella insitía en que no se había hecho ningún retoque en su rostro.

Pero ha sido ahora, próximo al estreno de la película biográfica sobre Judy Garland, en la que Zellweger retoma un rol protagónico en la pantalla grande, que ha decidido hablar sobre el tema.

La intérprete de la película "El diario de Briget Jones" asegura que lo que ocurrió aquel día fue una curiosa casualidad en la que la luz, el maquillaje y el ángulo en el que se tomaron las fotos le jugaron una mala pasada.

En la más reciente edición de la revista New York, la antagonista de la serie "What/if" de Netflix, asegura además que siempre se ha sentido cómoda con su imagen y que nunca ha pretendido transformarla.

“Es como si de alguna manera eso fuera un reflejo de tu carácter, ya seas una buena persona, una persona débil o una persona auténtica. Y la implicación de que esos rumores significaban que de alguna manera necesitaba cambiar algo en mi vida porque no estaba funcionando... Eso me pone triste”, dijo.

“Yo no miro la belleza de esa manera. Y no pienso en mí de esa manera. Me gusta mi peculiaridad extraña, mi mezcla de cosas extravagantes”, continúa diciendo para contestar por qué nunca se haría una operación para cambiar su aspecto físico.

Sobre el motivo por el que se alejó de los reflectores durante más de cinco años, Renée dijo que lo hizo para volver a sentirse "sana".

"No me estaba cuidando, no estaba sana. Eso ni siquiera estaba en mi lista de prioridades. Posteriormente mi terapeuta reconoció que me pasaba el 99% de mi tiempo viviendo como la figura pública que era, y una fracción microscópica en el mundo real. Lo que de verdad necesitaba era no tener algo que hacer todo el tiempo, y no saber qué hacer con mi vida durante los próximos dos años para centrarme en mí misma", sentenció la actriz.