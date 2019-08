¡Matrix regresa a la pantalla grande!

¡Matrix regresa!

En este época llena de remakes, relanzamientos, spin offs y nuevas aventuras de viejos personajes, Matrix no se podía quedar atrás.

Este martes 20 de agosto, el presidente de Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich, confirmó la noticia y además presentó a quien retomará la dirección del filme: Lana Wachowski, también creadora de la serie "Sense 8".

"No podríamos estar más entusiasmados de volver a entrar en 'The Matrix' con Lana. Lana es una verdadera visionaria -una cineasta creativa, singular y original- y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de 'The Matrix.

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, Neo y Trinity en la trilogía, también retomarán sus papeles.

Hasta el momento se desconoce una fecha de estreno.