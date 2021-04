Tres horas en silencio después. El candidato por la alianza Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz, dio una declaración de prensa sobre los resultados de las elecciones 2021 en Ecuador, reconoció su derrota, y aseguró que "luego de estas declaraciones de prensa realizaré una llamada telefónica al señor Guillermo Lasso, le felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy y le demostraré nuestras convicciones democráticas".

Asimismo, aseveró que no obtener el triunfo no significa un fin político, solo un traspié electoral, "hoy no es el final sino el comienzo de una etapa necesaria para nuestro país". Además, enfatizó que en los próximos años reconstruirá el movimiento político del expresidente Rafael Correa. Por otro lado, volvió a referirse a Lasso, al decir: "es la hora de acabar con la persecución política, señor Lasso le invito a que se respete el Estado de derecho", dijo. En la misma línea "hoy ha llegado el momento de avanzar, tenemos que tender puentes y construir consensos", dijo ante sus seguidores en la capital.

Con el 97,22% de la actas escrutadas Guillermo Lasso obtiene 52,51% de los votos frente a Arauz que alcanza un 47,49%. Como conclusión aseguró que el poder no es un "capricho" para él, y agregó que seguirá "sirviendo al pueblo del Ecuador, desde la trinchera que nos toque", manifestó al concluir la rueda de prensa entre aplausos y gritos de ánimo de sus simpatizantes.

El exmandatario Rafael Correa se pronunció frente a los resultados: