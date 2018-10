Ecuatorianos caen ante favoritos en challenger de Guayaquil

Los tenistas ecuatorianos Emilio Gómez y Diego Hidalgo debutaron en el Challenger de Guayaquil 2018 con derrota en sendos partidos individuales de primera ronda.

Hidalgo cayó 6-3 y 6-0 ante el uruguayo Pablo Cuevas, primer sembrado del torneo. Mientras que Gómez dio más batalla al brasileño Thomaz Belucci al caer en tres sets: 6-2, 3-6 y 6-4.

"Fue un partido durísimo, creo que Emilio ha jugado en un gran nivel, me puso en situaciones complicadas, pero pude lograr salir victorioso. Creo que me perdí un poco en el segundo set, en el principio del segundo creo que fallé como tres o cuatro derechas que me sacaron un poco la confianza", dijo Bellucci tras el partido

"El aspecto mental fue muy importante para aguantar la presión, aguantar las situaciones complicadas que tuve, en el partido y bueno ojalá que pueda jugar mejor la próxima ronda", agregó.

Cuevas espera en octavos de final al vencedor del duelo entre Gerald Melzer y Federico Coria, mientras que el brasileño se medirá ante el ganador del partido entre Guido Andreozzi y Carlos Berloq.

Hidalgo y Gómez quedaron eliminados en singles, pero volverán a competir la tarde de este martes en la modalidad de dobles contra Franco Agamenone y Facundo Argüello de Argentina.