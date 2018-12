Dreer: "El año que viene vamos a seguir estando (en la final)"

El arquero y capitán de Emelec, Esteban Dreer, habló tras la derrota en la final del campeonato ecuatoriano ante Liga de Quito y afirmó que el próximo año volverán a pelear.

"El año que viene vamos a seguir estando, de esta manera como juega este equipo, acuerdense lo que yo digo", dijo Dreer a los medios de comunicación presentes.

"No vamos a hacer como otros que están un año sí y pasan 4-5 años que no. Porque este equipo tiene una manera de jugar que no la tiene nadie en el país", añadió el portero.

Además, el argentino nacionalizado ecuatoriano reconoció que los 'albos' tenían ventaja al venir jugando de la misma manera desde enero y aseguró que el plantel está tranquilo a esar de perder.

"Es normal, ellos vienen jugado desde enero, nosotros venimos jugando hace 4 meses", argumentó.

"El plantel está muy tranquilo y se merece el apoyo de toda la gente porque dimos todo", sentenció.