Paúl Vélez pide disculpas, pero Emelec no las acepta

El entrenador de Macará, Paúl Vélez, pidió disculpas públicas a Emelec tras comparecer ante la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por el expediente que se le abrió.

"Son claros los audios, nunca quisimos ofender a nadie y hemos pedido disculpas porque nunca quisimos ofender ni a Emelec ni a un presidente tan prestigioso como Nassib Neme. Se contó como anécdota lo que pasó", dijo Vélez sobre sus declaraciones que habían iniciado la polémica.

"Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias", agregó el técnico nacional.

Sin embargo, estas palabras por parte del adiestrador no fueron suficientes para el club 'millonario' que mantendrá la investigación abierta, así lo anunció su abogado, Álvaro Jaramillo.

"No, a nosotros no (los dejó satisfechos lo que él dijo), (...) el expediente sigue abierto, no ha sido sancionado el profe Vélez", reveló Jaramillo quien explicó la situación.

"Está en una etapa de investigación abierta, se ha seguido el proceso formal. Lo más importante es establecer que existen audios en los que se ha mencionado al club, que aparentemente un jugador recibió un mensaje de texto de una persona que le ofrecía dinero", contó.

"El Club Sport Emelec ha sido mencionado dentro un contexto de amaño de partidos y eso no lo podemos permitir", sentenció.

Por lo tanto, aún hay que esperar a la decisión final del ente disciplinario de la FEF.