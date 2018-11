Paz: Con Emelec siempre pasan muchas cositas afuera

El directivo de Liga de Quito, Rodrigo Paz, metió más 'leña al fuego' en las especulaciones sobre Emelec y los supuestos arreglos de partidos.

"Siendo el posible adversario (en la final del torneo) Emelec, usted sabe que cuando es Emelec, no solo es luchando en la cancha si no con muchas cositas que pasan y han pasado siempre afuera", dijo Paz en radio Área Deportiva.

Esto se une a los comentarios previo al partido contra Deportivo Cuenca, donde se especuló de una comunicación entre el presidente Nassib Neme y jugadores del elenco azuayo. Y a las declaraciones de Alfaro Moreno y José Francisco Cevallos también contra el dirigente 'azul'.

El dirigente 'albo' también fue crítico con su equipo e incluso acusó a nombres propios.

"Al equipo le están faltando ganas para ser campeón y eso solo se consigue luchando duro", afirmó.

"El técnico tendrá que ver cómo levanta ese ánimo y la verdad es que los cambios que tiene no favorecen, Rodríguez ni fu ni fa, Borja ni fu ni fa. Me da pena por la hinchada que está ilusionada y espera que el equipo responda con ganas, porque se puede no jugar tan bien, pero sí se tiene ganas, se va para adelante", argumentó.