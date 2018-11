Alfaro: "prefiero que me acusen de llorón"

El vicepresidente de Barcelona Sporting Club (BSC), Carlos Alfaro Moreno, expresó su opinión respecto a las declaraciones de Nassib Neme, presidente del Club Sport Emelec, quien calificó de "llorones" a los 'toreros'.

El exfutbolista argentino inició apoyando al presidente de la Comisión de Fútbol de BSC. “No es el clima ideal. De mi parte, total respaldo a mi amigo Aquiles (Álvarez), comparto lo que dice, hay un alto grado de hipocresía”.

Alfaro rechazó referirse directamente sobre Neme: “no pienso contestar ni mencionar al directivo que lo dijo, no tiene caso. Uno demuestra quién es a lo largo de la trayectoria. A mí me tocó hacer el gol contra El Nacional con el que Emelec salió campeón en el año 94”.

“No le voy a responder a nadie, recién hablaba de mi trayectoria. Prefiero que me acusen de llorón y no de otra cosa. Ya me conocen”, sentenció el directivo 'canario'.