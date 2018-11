Los 7 estadios más temidos del mundo

Se jugó en La Bombonera y la semana que viene le toca el turno al Monumental.

Nunca antes una final de la Copa Libertadores había generado tanto interés internacional como la que están protagonizando River Plate y Boca Juniors, hasta el punto que aficionados de todo el mundo tienen la atención puesta en el superclásico argentino.

Y fue a raíz de esta épica final que el periodista de la BBC Ciaran Varley se inspiró para compilar una lista sobre los estadios de fútbol más intimidantes del planeta, aquellos campos en los que da miedo de jugar o simplemente estar en una grada siendo del equipo visitante.

Este fue el resultado:

Es posible que no tenga un número de trofeos en sus vitrinas al nivel del Barcelona o el Real Madrid, pero sus aficionados hacen sentir su presencia en el campo como pocos en la Liga.

This is the tunnel the Liverpool players will have to walk down to face Red Star Belgrade on Tuesday. pic.twitter.com/T8lJB9AqyI

— Mootaz Chehade (@MHChehade) 4 de noviembre de 2018