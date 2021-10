Lo que quieren que sepas de la demencia los que la sufren

"No trates con paternalismo"

Si alguien me pregunta: "¿cómo te comunicarías con una persona con demencia?", le diría que lo primero que debe hacer es hablar con la persona, no con la demencia.

No hagas varias preguntas a la vez, así como: ¿quién?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿dónde? y ¿cuándo?, todo en una sola pregunta, porque no podemos procesar todo eso.

Muchas personas no se sienten cómodas con el silencio. Si un cuidador está con una persona con demencia, empieza a hablar por ella porque no quiere que se avergüence, y termina él mismo respondiendo a la pregunta.

Aunque tenga demencia, sigo siendo yo. Soy yo quien tiene demencia, no es la demencia la que me tiene a mí, solemos decir.

"Organízate"

Tengo un reloj especial que es bastante grande y me muestra la hora, la fecha, el día y el año, porque a veces no tengo ni idea de qué día o qué mes es.

"No pierdas la esperanza"

Mi consejo principal para las personas que han sido diagnosticadas recientemente es que no vivan su vida con miedo. No se sienten en el sofá a vegetar.

"Pide ayuda"

Solía ser muy cariñoso y ya no lo era, no me tomaba de la mano, no había empatía.