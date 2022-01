La adolescente que hizo historia en la medicina para salvar la vida de su madre

"Lo primero que pregunté cuando me desperté fue cómo estaba mi mamá ¿Está bien? ¿Lo logró? Yo ya no estaba realmente preocupada por mí, solo estaba concentrada en superar el dolor que sentía. Solo después de escuchar que todos lo habían logrado, pude respirar de nuevo", relata.

Donación múltiple

Aumentando el número de donantes

"Pero a veces no pueden quitarte el riñón a pesar de que estás lo suficientemente sano como para dar uno. Y tal vez yo sea el donante en un caso similar. Me encantaría dar un riñón a alguien que amo, pero no puedo. Pero tal vez mi riñón funcione para tu paciente y tu riñón funcione para mi paciente. Ese es el tipo de intercambio de riñón más simple donde dos pares de donantes se juntan y cada uno obtiene un riñón compatible de los otros pacientes", explica.

Aliana no sabía que esto era solo una posibilidad teórica y no era una operación habitual. Empezó a llamar a los hospitales para ver si podía donar parte de su hígado a alguien a cambio de un riñón para su madre.

Asegura que en algunos hospitales no entendían lo que ella quería decir: "Algunos hospitales que transferían mi llamada a la morgue, porque no sabían de lo que yo estaba hablando".

"Él no menospreció mi idea. Yo era solo una chica de 19 años, y no sabía si sonaba como si estuviera loca. Mi familia estaba en contra porque no querían que me pusiera en peligro", cuenta.