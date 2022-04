Twitter se dispara un 5 % ante posible compra de Elon Musk

Twitter se dispara un 5 % este lunes, 25 de abril de 2022, en las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street, debido a la negociación de un acuerdo para ser adquirida por el empresario Elon Musk.

A las 08:10, hora local, en la Bolsa de Nueva York, más de una hora antes de que sonara la campana, Twitter subía un 5,25 % y se situaba en $ 51,50 por acción ante la posibilidad de que acepte una oferta de compra hoy, 25 de abril de 2022.

Bloomberg reportó a primera hora de este lunes que la junta directiva de Twitter y Elon Musk, el fundador de Tesla y hombre más rico del mundo, estaban ultimando los detalles de esa transacción y que podrían alcanzar un acuerdo.

Según 'The New York Times', los once miembros del consejo de Twitter se habrían reunido hasta la madrugada de este mismo lunes para discutir con Musk su oferta no solicitada, según informaron bajo condición de anonimato fuentes conocedoras de la situación, añadiendo que las partes estaban discutiendo los detalles de la transacción, incluido un cronograma y las tarifas que se abonarían si se firmaba un acuerdo y finalmente no se completaba.

Twitter volvió a reconsiderar la oferta de $ 43.000 millones, planteada por el empresario después de que anunciase que dispone de 46.500 millones en financiación para sacar adelante la operación, según The Wall Street Journal.

Musk es ya propietario de más de un 9 % de los títulos de Twitter, una red social en la que es muy activo, pero donde denuncia la existencia de problemas de libertad de expresión que, según ha dicho, quiere solventar.