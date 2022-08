Trump rechaza responder a la Fiscalía de Nueva York sobre sus negocios

"Bajo el consejo de mi abogado y por (otras) razones, me negué a responder las preguntas sobre los derechos y privilegios otorgados a todos los ciudadanos en virtud de la Constitución de Estados Unidos ", escribió el republicano.

Obligado por un juez, Trump finalmente acudió a testificar, apenas dos días después de que agentes del FBI registraron su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida , como parte de una investigación federal no relacionada sobre si tomó documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca .

Quinta enmienda constitucional

Trump hizo lo que en el país se conoce habitualmente como invocar la Quinta Enmienda de la Constitución, que permite a un investigado guardar silencio para evitar incriminarse a sí mismo.

"Una vez pregunté: 'si eres inocente, ¿por qué invocas la Quinta Enmienda?' Ahora sé la respuesta a esa pregunta", dijo Trump en su comunicado, apuntando que no le quedaba "otra opción" ante lo que considera un ataque "sin fundamento" y "político" que está afectando a su familia y a sus negocios.

"Si me quedaba alguna duda, el registro de mi casa, Mar-a-Lago, por el FBI el lunes, sólo dos días antes de esta comparecencia, eliminó cualquier incertidumbre. No tengo absolutamente ninguna opción porque la Administración actual y muchos fiscales en este país han perdido todos los límites morales y éticos de la decencia", insistió.

Sin embargo, inicialmente la intención del expresidente era responder a las preguntas de los fiscales, según uno de sus abogados, Ronald P. Fischetti, que aseguró al diario The New York Times que sólo en el último momento el equipo legal logró convencerlo para que no lo hiciera.

Trump, sentado frente a la propia James, contestó únicamente a una pregunta sobre su nombre al inicio de la reunión y luego leyó una declaración en la que decía ser víctima de "la mayor caza de brujas en la historia" de EE.UU., según dijo Fischetti.

A partir de ahí, se limitó a contestar: "Misma respuesta" ante todas y cada una de las preguntas durante las casi cuatro horas que pasó en la sede de la Fiscalía.

Horas antes, dejó escrito en su red social Truth que lo sucedido lo hacía sentirse en una "república bananera".