La extraordinaria historia del único sobreviviente de la masacre de Bucha

Estos recintos, en el número 144 de la calle Yablunska, se convirtieron durante el conflicto en una base rusa notoria por su brutalidad.

"No había miedo. No había miedo. Había un deseo de unirnos, de juntarnos. Estábamos de pie todo el tiempo. En horas fuera de servicio, distribuíamos comida alrededor de los sótanos a quienes se refugiaban allí, las mujeres y niños. No había tiempo para tener miedo".