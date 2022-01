COVID-19: por qué ómicron está teniendo un efecto más grave en Estados Unidos que en Europa y Sudáfrica

Pero no es el caso de lo que está sucediendo en EE.UU., donde el número de pacientes hospitalizados por el coronavirus ha alcanzado niveles récords. Según datos oficiales del país, 151.354 personas fueron hospitalizadas con el virus al 14 de enero, superando el récord establecido en enero de 2021.

¿Qué muestran los números de EE.UU.?

Juan Reyes, director de medicina hospitalaria de la Universidad George Washington en Washington DC (que tiene una de las tasas más altas de ingresos hospitalarios per cápita), dijo que este aumento "ha sido mucho más difícil" que los anteriores.

¿Qué paso en Sudáfrica?

Si bien no se dispone de datos actualizados sobre la tasa hospitalaria per cápita de pacientes con covid, muchos hospitales sudafricanos informaron que el número fue significativamente menor que durante olas anteriores de la pandemia.

El hospital universitario Steve Biko, de la ciudad de Tshwane, por ejemplo, informó al International Journal of Infectious Diseases que el número de pacientes infectados era aproximadamente la mitad del registrado antes de mediados de noviembre.

¿Por qué EE.UU. es diferente?

Un poco más del 63% de la población de EE.UU. está completamente vacunada, mucho menos que en Reino Unido (71%), así como en Italia y Francia (ambos con el 75%), En Canadá, casi el 79% de la población está completamente protegida, según datos del portal Our World in Data, de la Universidad de Oxford.

¿Y Canadá?

"Como porcentaje de la población, es un número bajo. Tal vez el 10% de la población que podría haber recibido la vacuna no está doblemente vacunada", dijo. "Tienden a agruparse en áreas urbanas densas. Cuando hay variantes altamente transmisibles que pueden afectar a una población inadecuadamente vacunada, eso conduce a una propagación continua y a las altas transmisiones comunitarias que estamos viendo".

Al igual que EE.UU., Vinh cree que Canadá está plagada de políticas de salud pública "inadecuadas" en lo que respecta a covid-19. "En otras palabras, no existe un único método unificado de cómo vamos a hacer las cosas en general", dijo. "Es más regional que nacional, por lo que hay brechas. Las consecuencias de eso son personas hospitalizadas".

¿Y la variante delta?

Un estudio publicado en agosto pasado por The Lancet Infectious Diseases que investigó a 43.000 pacientes en Reino Unido, encontró que la variante delta tenía más del doble de riesgo de ingreso hospitalario que las variantes anteriores.

"No sabemos cuántos casos delta hay. Lo que EE.UU ha comenzado a hacer es observar la cantidad de nuevas infecciones y secuenciarlas. Ómicron representa el 95% de la nuevas infecciones, pero no sabemos cuántos casos de delta todavía tenemos".

¿Qué esperar de la pandemia?

"La situación es terrible. Realmente no hay otra palabra para describirla", dijo Vinh sobre la pandemia en Canadá. "Me encantaría empezar a ver un punto de inflexión que nos diga que estamos en la meseta, pero ahora todo lo que veo es una cuesta. Ya no es una cuesta. Es un muro".