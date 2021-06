Corea del Norte castigará severamente a quienes vean series extranjeras

"Si no lo hacías, era considerado como traición", le dice a la BBC desde su casa en Seúl.

Los guardias norcoreanos querían asegurarse de que todos supieran que la pena por el contrabando de videos ilícitos era la muerte.

"Una guerra sin armas"

Hambre

¿Qué dice la ley?

¿Funcionará?

"También hay muchos casos en los que el USB está configurado para que solo se pueda ver una vez en una computadora determinada, por lo que no se puede conectar a otro dispositivo o dárselo a otra persona. Solo tu puedes verlo. Así que incluso si hubieses querido difundirlo no hubieras podido".

El comienzo de la represión

"Pensé que mi mundo se estaba acabando. Querían saber cómo había conseguido este video y a cuántas personas se lo había mostrado. No podía decir que mi padre había traído esos DVD de China. ¿Qué podía decir? Era mi padre. No dije nada, solo dije: "No lo sé, no lo sé. Por favor déjenme ir."