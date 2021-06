América supera las 500 millones de dosis aplicadas y otras claves del COVID-19

América superó esta semana las 500 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 aplicadas, cifra que, sin embargo, no indica que la pandemia esté controlada, especialmente en Centroamérica, en donde tan solo han sido inmunizadas 2 millones de personas.

Esta y otras siete noticias de la semana componen las claves de la vacunación en América:

CON 320 MILLONES DE PRIMERAS DOSIS Y 194 MILLONES DE LA SEGUNDA

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la fecha se han puesto en el continente 527.509.495 dosis de las diferentes vacunas, de las cuales 319.940.327 corresponden a la primera inyección y 194.963.368 a la segunda.

Asimismo, el organismo internacional precisó que más de 12 millones de personas han sido inmunizadas en América con vacunas que requieren un solo pinchazo.

Por número de vacunas puestas, los cinco países más adelantados de la región son, en orden, Estados Unidos con 303.901.512 dosis; Brasil (65.853.664), México (32.874.857), Canadá (25.226.671) y Chile (19.108.973).

CONTROL DEL VIRUS PUEDE TARDAR AÑOS

Pese a que 500 millones de dosis aplicadas es una cifra considerable, la directora de la OPS, Carissa Etienne, advirtió este miércoles que la lentitud del proceso, principalmente en América Latina y el Caribe, puede hacer que el control del virus tome varios años.

"Hoy estamos viendo el surgimiento de dos mundos: uno que vuelve rápidamente a la normalidad y otro en el que la recuperación sigue estando en el futuro lejano", dijo la experta.

Y es que las estadísticas demuestran que mientras Estados Unidos ha vacunado completamente a más del 40 % de su población, algunos países como Bolivia, Ecuador y Perú solo han inoculado al 3 % de sus habitantes, y otros como Guatemala, Trinidad y Tobago y Honduras ni siquiera al 1 %.

Así las cosas, menos de 3 millones de personas han completado su esquema de vacunación en el Caribe y solo 2 millones lo han conseguido en Centroamérica.

EE.UU. DONARÁ 500 MILLONES DE VACUNAS

Precisamente para hacer más equitativa la vacunación en el mundo, el presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este jueves que su país no pedirá nada a cambio por las vacunas contra la covid-19 que donará.

Biden anunció formalmente la compra y donación por parte de EE.UU. de 500 millones de vacunas a la farmacéutica Pfizer para entregarlas a países de bajos ingresos.

"Nuestras donaciones de vacunas no incluyen presiones para favores o posibles concesiones", dijo el mandatario, quien agregó que EE.UU. lo está haciendo para salvar vidas, "para acabar esto, eso es, punto".

COLOMBIA, PRIMERO EN APLICAR JANSSEN EN LATINOAMÉRICA

Este viernes se informó que Colombia recibirá el próximo martes un lote de 480.000 vacunas de Janssen, que requiere una sola aplicación, y será el primer país latinoamericano en comenzar a usarlas.

Los preparados se usarán en municipios apartados del país o zonas de conflicto, para lo cual el Gobierno ya comenzó la citación de 380.000 personas en 34 localidades.

Las otras 100.000 vacunas serán para reforzar la vacunación en personas de más de 60 años debido a que, según Salud, "la población no vacunada de estos grupos de edad es la que está aportando las mayores demandas de cuidados intensivos en ciudades capitales".

ESPERAN DOSIS DE CANSINO EN ARGENTINA Y ECUADOR

Las autoridades sanitarias argentinas aprobaron el uso de emergencia de la vacuna Convidecia, de la empresa china CanSino Biologics, y avanzaron en un acuerdo para adquirir 5,4 millones de dosis.

También, el presidente de Ecuador, Guillermo

DOSIS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil autorizó la administración de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer/BioNTech para adolescentes a partir de los 12 años de edad.

Antes de esta decisión el fármaco sólo se podía aplicar a personas de 16 años o más en el país, uno de los más castigados por la pandemia.

Por su parte, el Instituto Finlay de Vacunas de La Habana iniciará un ensayo clínico en población pediátrica de los candidatos vacunales Soberana 02 y Soberana Plus, dos de los cinco que desarrolla Cuba.

En el mismo sentido, el laboratorio Moderna solicitó a los reguladores de Estados Unidos la autorización para uso de emergencia de su vacuna en adolescentes de entre 12 y 18 años.

PARAGUAY: TURNO PARA EMBARAZADAS Y MAYORES DE 55

Paraguay inició este miércoles la vacunación a mujeres embarazadas mientras el país sigue acumulando fallecidos y contagios por coronavirus y el oxígeno escasea en los centros sanitarios.

Las embarazadas, mayores de 18 años y con más de 20 semanas de gestación, recibirán las 99.600 dosis de Moderna que llegaron el fin de semana anterior, mientras que este sábado comenzará el proceso de inmunización de las personas mayores de 55 años.

PESE A LA NECESIDAD, SE TIRAN VACUNAS

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) decidió liberar para su uso dos tandas de vacunas de Johnson & Johnson fabricadas en la problemática planta de Emergent Biosolutions de Baltimore, aunque ordenó que se tiren muchas más, por no reunir las condiciones para ser aplicadas.

La FDA hizo este viernes ese anuncio en un comunicado en el que no da cifras, aunque medios estadounidenses sí las aportan: según The New York Times, son 60 millones las dosis que hay que desechar, frente a 10 millones que se salvan y que están autorizadas para su uso.