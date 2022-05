Este escenario es similar en otros hospitales del país.

La mañana de este jueves, en una inusual convocatoria, galenos de los hospitales públicos Pablo Arturo Suárez, Docente de Calderón y Enrique Garcés, además del presidente de la Federación Médica de Pichincha, reclamaron por la falta de insumos, medicinas y hasta la presunta deuda que mantiene el Gobierno Nacional con casas de salud privadas.

"En el Hospital General Docente de Calderón tenemos aproximadamente 300 cirugías represadas. Tenemos muchos problemas. No tenemos equipos, las torres de laparoscopía no funcionan", dijo la médica Carolina del Salto.

"No hay material para operar a los pacientes. Tenemos pacientes hospitalizados para ser transferidos a otros hospitales pero tampoco los reciben porque no tienen lo necesario. Y las casas de convenio tampoco los reciben porque tampoco pagan", expuso Juan Barriga, médico del Pablo Arturo Suárez

Estas declaraciones son rechazadas por la ministra de Salud, Ximena Garzón, quien invitó a los médicos "a darse una vuelta" por las instalaciones del MSP porque -asegura- cuentan con "todos los medicamentos e insumos".

Lo dicho por la funcionaria ya causa rechazo entre los profesionales, que incluso aseguran han sido intimidados luego de sus expresiones.

"¿Por qué no se da una vueltita señora ministra por el hospital Pablo Arturo Suárez para presentarle a los pacientes que no se operan porque no tienen lo necesario?", expresó Barriga.

"Esta es una de las épocas más defastas, más críticas para la salud pública en el país. Literalmente, se nos están cayendo los hospitales, aquí en la capital", comentó Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha.

Los médicos de Quito afirman que en los próximos días se reunirán con colegas de otras provincias para exigir una solución rápida sobre este tema.