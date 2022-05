Pareja es asesinada dentro de un carro en sector de Juan Montalvo, norte de Guayaquil

Un hombre de 26 años y una mujer, de 27, fueron asesinados la noche de este lunes 30 de mayo dentro de un vehículo, en la cooperativa Luchadores del Norte, en el sector de Juan Montalvo, norte de Guayaquil.

Según las primeras indagaciones de la Policía Nacional, los criminales se movilizaban en un carro negro y dispararon por más de 20 ocasiones contra el carro de las víctimas.

Una tercera persona resultó herida durante el ataque. Fue trasladada en una ambulancia con custodia policial hacia una casa de salud.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Bryan León y María Mindiola. Ésta última registraba antecedentes penales.

Este crimen alarmó, pero también indignó a los residentes de la zona, quienes exigen vigilancia policial y más controles.

"Ya no podemos andar nosotras seguras aquí. Cada día son muertos tras muertos. Uno tiene que salir a comprar y ya no se puede", dijo una moradora, quien prefirió no revelar su nombre.