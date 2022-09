Autoridades tras la pista de María Belén Bernal

Recordó que María Belén ingresó a la Escuela Superior de Policía en donde se encontraba su esposo y no salió. Galo Quiñónez , abogado de la familia de la desaparecida, manifestó que al momento se han realizado varias pericias . “Se ha encontrado la cartera y el celular”.

Elizabeth Otavalo , madre de María Belén, acudió a la Fiscalía para exigir informacion sobre su paradero y solicitar agilidad en las investigaciones . “Agradezco que nos está apoyando, pero necesito respuestas oportunas. No se sabe dónde está mi hija”.

Pronunciamiento del Ministerio del Interior

A través de su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se pronunció sobre el caso:

"Como ministro no voy a tolerar ni ser cómplice de conductas irracionales e ilegales que atenten contra las mujeres", manifestó.

Las autoridades, al momento, continúan con las indagaciones mientras la madre exclama que aparezca la profesional. El comandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, manifestó que desde el inicio de la desaparición se activaron los protocolos para localizar a María Belén. "La Policía Nacional no va a esconder nada, será muy transparente. Si alguien está involucrado tendrá que pagar las consecuencias".

Confirmó que el esposo de la chica, un teniente de la institución uniformada, no se ha presentado tres días y tendrá que asumir el proceso administrativo y la posterior destitución. Está previsto realizar varias pericias y pruebas de ADN.

Se implementaron bloques de búsqueda junto a la Fiscalía. El oficial contó que se han hallado algunas evidencias como la cartera y una chaqueta que actualmente se encuentran en cadena de custodia. "Hay un registro de ingreso a la Escuela en horas de la madrugada y no hay uno de salida. Solo el de la salida de un vehículo que era manejado por el teniente y no hay claridad si salió acompañado o no".

Al momento, las autoridades están detrás del paradero del teniente a escala nacional. Salinas enfatizó que no habrá espíritu de cuerpo y no se tolerará a quien se vaya en contra de la ley. "No vamos a perdonar a ningún mal policía. Hablamos con Medicina Legal para que agilicen las pericias".