Qatar 2022: Ecuador valoraría cuidar a Enner Valencia y Carlos Gruezo ante Países Bajos

La selección de Ecuador sigue pensando en su segundo partido del Mundial de Qatar 2022, ahora ante Países Bajos por la lucha del primer lugar del grupo A.

A pesar de la importancia del partido, el cuadro 'tricolor' tiene en duda a dos figuras de su once titular: Enner Valencia y Carlos Gruezo.

Y es que el goleador histórico de Ecuador sufre un esguince de rodilla "leve" después del encuentro ante Catar, así lo confirmó el propio cuerpo médico ecuatoriano, reconociendo que está bajo observación para saber si podrá o no recuperarse a tiempo para el viernes.

Por otro lado, lo de Gruezo es más conocido, ya que el mediocampista defensivo no fue considerado para el duelo ante el país anfitrión del Mundial, ya que arrastra una lesión en el último partido con su equipo, el FC Augsburgo de Alemania.

Ante ese contexto médico, el cuerpo técnico que comanda Gustavo Alfaro tendría dentro de sus posibles valoraciones, no exponer a su capitán y goleador, sabiendo que no estaría al 100% ante los neerlandeses, por lo que valora cuidarlo y no ponerlo desde el arranque del compromiso.