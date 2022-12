Gonzalo Plata: "Veo siempre el video del palo ante Países Bajos, me entristece, porque con ese gol pudimos haber pasado de fase"

El extremo ecuatoriano, Gonzalo Plata, arribó por la mañana de este jueves 1 de diciembre del 2022, al aeropuerto de Guayaquil luego de quedar eliminado con Ecuador del Mundial de Qatar 2022.

"Toca trabajar, Ecuador merecía más, el Mundial me deja cosas buenas, toca seguir trabajando, sabemos que el esfuerzo realizado no fue suficiente", empezó hablando el rápido jugador.

Sobre el remate que falló ante Países Bajos, y que pudo haber sellado una victoria, Plata reveló que no sale de su mente: "veo siempre el video, y me acuerdo, me entristece, porque con ese gol pudimos haber pasado de fase, pero así es el fútbol, eso pasa".

En base al director técnico, Gustavo Alfaro, Plata se refirió: "Gustavo Alfaro es como nuestro padre, ojalá pueda seguir en la FEF, pero eso no depende de nosotros".

"Todos estábamos tristes después de la eliminación, a él no le salían como solía hablar delante de nosotros, teníamos el sueño de poder llegar lejos al Mundial", reveló.

Para culminar, Plata mostró autocrítica, sobre su juego en Qatar 2022: "no fue mi mejor Mundial, quiero dar más, demostrar más y hacer las cosas de mejor forma para el futuro".