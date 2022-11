Qatar 2022: Danilo Pereira, baja en Portugal contra Uruguay por fractura de tres costillas

Danilo Pereira, jugador de la selección portuguesa y del París Saint Germain, será baja contra Uruguay y probablemente frente a Corea del Sur "por la fractura en tres costillas del lado derecho" sufrida en el entrenamiento del sábado, según detectaron las pruebas médicas a las que ha sido sometido el jugador, informó este domingo la Federación Portuguesa de Fútbol.

En la nota, sólo explica que "no está disponible para el trabajo de la selección", aunque no especifica ni periodo estimado de recuperación ni cuántos partidos estará de baja, aunque se perderá el encuentro de este lunes frente a Uruguay, en la segunda jornada del grupo H del Mundial Qatar 2022, con lo que su puesto en el centro de la defensa, en el que jugó la primera cita ante Ghana, deberá ser suplido.

Pepe, a sus 39 años, o Antonio Silva, con 19, son las dos soluciones naturales de las que dispone Fernando Santos para reemplazarlo, mientras está pendiente de otras dos dudas: el lateral izquierdo Nuno Mendes, que ya fue baja ante Ghana por unas molestias musculares, y el centrocampista Otavio, cambiado en la primera jornada por lesión.

Danilo Pereira ha sido titular en once de los últimos doce partidos disponible para Fernando Santos. A lo largo de su carrera como internacional, el jugador de 31 años ha disputado 64 encuentros con la selección portuguesa.

Son lesiones que no se pueden explicar mucho. No entiendo mucho cómo ha podido pasar. Es algo normal que pasen este tipo de lesiones. Pero no vimos exactamente qué pasó. No pensamos en que fuera muy serio. Pasó algunas pruebas para ver si podía respirar con sus costillas y parecí que todo iba bien, pero vimos que era más serio de lo que esperábamos", explicó Fernando Santos, su seleccionador, en rueda de prensa antes de jugar con Uruguay.

"Estamos analizándolo, haciendo un seguimiento y, hasta donde yo sé, esperamos tenerlo con nosotros rápidamente en el campo. Estamos muy tristes por su lesión", añadió el técnico, que expuso que Danilo es "muy positivo" y que recordó que dispone en la selección de tres centrales más que pueden jugar en su puesto.

"Ha sido mala suerte. No tenerlo con nosotros ante Uruguay es algo bastante triste. Tenemos todas nuestras armas disponibles para intentar jugarle de tú a tú a cualquier equipo, pero Danilo nos ayuda mucho. Nos da mucha pena que esté lesionado. Es un gran jugador y una persona muy importante para nosotros", valoró su compañero, Bernardo Silva. EFE