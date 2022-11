Cristiano Ronaldo sufre una gastritis a vísperas del Mundial de Qatar 2022

Cristiano Ronaldo sufre una gastritis y no estará disponible en el amistoso que la selección de Portugal juega este jueves ante Nigeria, el último partido de preparación antes del Mundial de Qatar 2022.

El seleccionador portugués, Fernando Santos, confirmó este miércoles en rueda de prensa la ausencia del jugador, que tampoco estará en el entrenamiento de esta tarde.

"Tiene una gastritis, no va a estar para el partido de mañana", dijo en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, donde las "quinas" están concentradas antes de viajar el viernes a Catar.

"Es una cosa que no ayuda mucho, deja muy tocados a los jugadores. Se quedan muy débiles porque pierden mucho líquido. No va a entrenar hoy por eso, esta reposando y recuperándose en la habitación", explicó.

Cuestionado sobre si de verdad el jugador sufre una gastritis o es una "excusa" para estar ausente, en medio de la polémica levantada por la entrevista concedida al periodista inglés Piers Morgan, Santos respondió entre risas.

"Si fuese cualquier otro jugador nadie se lo preguntaría (...) No es (una excusa), tiene gastritis y no está en condiciones", aseguró el seleccionador. Santos afirmó además que la entrevista de Cristiano, en la que deja duras palabras hacia el Manchester United, es un asunto "personal" que no tiene ningún impacto en el combinado nacional.

"Es una cuestión que no tiene nada que ver con nosotros ni con la selección nacional. El jugador, el hombre, decidió dar una entrevista como muchos otros han hecho. Son cosas personales y no transbordan a lo que es la selección nacional", dijo el técnico, que pidió "respeto" para el futbolista de Madeira.

Aseguró también que, en la concentración, "nadie" comentó el asunto de la entrevista.

"Lo que me interesa es lo que hablamos aquí dentro, y sólo hablamos de la operación Qatar. Tenemos que entender su decisión y respetarla", insistió.

Antes de Santos, atendió a los medios el central del Benfica António Silva, que a sus 19 años se ha colado en la convocatoria para el Mundial.

Silva dejó elogios al jugador del Manchester United: "Crecí ya viendo a Cristiano jugar, no me acuerdo de ver fútbol sin Cristiano. Para mí es un gran ejemplo y voy a aprender lo máximo que pueda de él".

Cristiano se unió a la concentración de Portugal el pasado lunes y desde entonces participó en todos los entrenamientos.

Portugal juega este jueves ante Nigeria y el viernes viajará a Catar, donde se estrenará en el Mundial el jueves día 24 ante Ghana.

Uruguay y Corea del Sur completan el grupo H. EFE