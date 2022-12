Messi rompió un nuevo récord en Instagram

Las 10 fotos que Leo juntó en su post de Instagram alcanzó la cifra récor de 60'968.117 likes en el perfil del astro argentino. La foto que conservaba el récord era del perfil " world_record_egg ", que tenía a un huevo con el único fin de hacerse con la marca de los "me gusta".

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", empieza diciendo Messi en su post luego de remarcar y señalar que Argentina era Campeón del Mundo.