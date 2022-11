Gareth Southgate, DT de Inglaterra, cree que las selecciones 'necesitarán los tres partidos'

"Quiero que nuestros aficionados se vayan a casa felices, pero no hemos conseguido eso hoy. No puedo dejar que a mi equipo le afecte eso. Tienes que clasificarte y hay tres partidos para ello, a la mayoría de equipos les van a hacer falta los tres partidos. No muchos equipos pasan de la fase de grupos con nueve puntos, estamos en una buena oportunidad para clasificarnos y para ser primeros", añadió.

Southgate echó balones fuera cuando fue preguntado por los abucheos que se escucharon durante varios momentos del partido. "¿Nos abuchearon? No sé si estaban dirigidos a nosotros".



Preguntado por su decisión de no meter a Phil Foden con 0-0 en el marcador, Southgate aseguró que prefirieron la velocidad de Marcus Rashford y a Jack Grealish para aguantar la pelota, quitar presión a otros futbolistas y forzar faltas. "No me ha sorprendido (Estados Unidos) nada. Sabía que iban a estar muy motivados. Hay jugadores que algunos juegan aquí en Inglaterra, los conocemos. Su físico, su forma de jugar, es como me lo esperaba. Creo que respondimos a muchas de las preguntas que nos hicieron, pero no a todas".