Fernando Santos no se arrepiente de haber dejado a Cristiano en el banquillo

Fernando Santos, técnico de la selección de Portugal, aseguró, tras la eliminación ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, por el marcador mínimo de 1-0, a favor del equipo africano, que no se arrepiente de haber dejado Cristiano Ronaldo en el banquillo por segundo partido consecutivo.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso", indicó en conferencia de prensa el técnico del cuadro luso.

El '7' de Madeira se quedó fuera del once inicial en el partido de octavos de final ante Suiza, en el que su sustituto, Gonçalo Ramos, marcó un triplete, y en este de cuartos ante Marruecos, en el que no pudo contribuir a remontar el marcador adverso.

Cabe recordar que la decisión de Santos, ha sido cuestionada a nivel nacional en Portugal, donde Cristiano Ronaldo, es considerado su máxima figura. La prensa deportiva, la familia del jugador, exjugadores, entre otros, cuestionaron la ausencia del 'Bicho' en el rol titular durante todas estas semanas.