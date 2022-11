Byron Castillo podría quedar fuera del Mundial: ¿Qué lateral sería su reemplazo?

Tras conocerse que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), tiene en dudas convocar a Byron Castillo al Mundial de Qatar 2022, nace una pregunta ¿Qué lateral podría reemplazar a Castillo en la nómina del Mundial?

En ecuavisa.com hacemos un repaso en los laterales por carril derecho que usó Gustavo Alfaro durante el proceso de eliminatorias al Mundial a Qatar 2022.

Erick Ferigra, Angelo Preciado, Pedro Pablo Perlaza, José Hurtado, Byron Castillo, Romario Caicedo y Mario Pineida son los siete laterales que llegó a utilizar el estratega argentino durante el proceso eliminatorio como la Copa América.

Si bien Castillo se integró en la recta final de la eliminatoria, luego de que la FEF reconociera que buscaba certezas para convocar al jugador, llegando a jugar ocho fechas en este proceso.

Pero previo a él, Alfaro sorprendió a muchos en el inicio de la Eliminatoria con la titularidad de un desconocido, Erick Ferigra, jugador que nunca había jugado en el fútbol nacional, y había sido parte de un scouting internacional de la FEF, para localizarlo y señalar que estaba en las filas del Torino de Italia. Cabe señalar que Ferigra era zaguero central y no lateral de oficio.

Ya en el siguiente partido, ante Uruguay, empezó la titularidad de Angelo Preciado, el lateral que más veces apareció con Ecuador en los últimos años.

Tras la salida de Ferigra de la nómina general, Ecuador dio paso a otros nombres como Mario Pineida y Pedro Pablo Perlaza.

Pineida no tuvo muchos minutos, y dio una mano en el carril derecho, sabiendo que no era su puesto habitual (lateral zurdo), mientras que Perlaza no tuvo un gran rendimiento.

De esta forma, llegó el turno de Castillo junto a José Hurtado, ambos jóvenes talentos que venían resaltando en sus clubes, primero fue Hurtado y luego Castillo.

Hurtado no se afianzó, cometió ciertos errores y lo llevaron a que se quedara sin más oportunidades.

Luego llegó el turno de Castillo, el jugador demostró su valor, siendo en aquel entonces el gran baluarte de BSC en la Copa Libertadores y de su capacidad para jugar.

Finalmente, Alfaro definió a su dupla de laterales en ese costado: Byron Castillo y Angelo Preciado.

Dicho eso, y ante un posible escenario incómodo, donde Alfaro podría tener que elegir a otro jugador que no sea Castillo, tendría a los siguientes nombres que quedan en el 'aire': Pedro Pablo Perlaza y José Hurtado, descartando a Pineida y Ferigra, al no ser laterales habituales.