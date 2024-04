Elías Olorio, productor de televisión, explicó en una entrevista en el programa Hoy con respecto a lo ocurrido. Vivar se tropezó en el set y se lesionó, el equipo no tardó en auxiliarlo, pero aún así la preocupación aumentaba con el paso de los minutos: “Estábamos grabando una escena y sí, perdió en algún momento el equilibrio, porque era una escena en donde estaban varias personas (...) se golpeó la cabeza”.

Gratamente El Señor Barriga no sufrió una caída preocupante, y solo una "pequeña herida", por lo que su estado no es grave: “Todo está bien, le hicieron una pequeña sutura y ya (se encuentra en casa). Ya me mandó mensajes de broma, él está bien".

Filtran primeras imágenes de la bioserie de Chespirito

De hecho el programa que está en grabación no sería afectado, y tomarán este lapso de tiempo como un descanso que el intérprete necesitaba.