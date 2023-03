E-Sports, el nuevo reto para Ecuador y Latinoamerica

La Universidad de Cuenca en Ecuador organiza por tercera vez el campeonato CatoGames en donde 500 participantes luchan por llevarse varios premios académicos y otros de sus marcas auspiciantes. En este concurso de E-Sports podrás competir con juegos de aventura y estrategia.

Estos son: Call of Dutty mobile, League of Legends, Brawlhalla o Valorant. "Crear este espacio es difícil, pero no imposible. Hay mucho apoyo de los gamers y hay mucho talento", asegura Gabriel Jiménez, director de los CatoGames.