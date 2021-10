"El juego del calamar" puede convertirse en la serie más vista en la historia de Netflix

En la trama, un grupo de 456 personas, desesperadas y ahogadas en deudas, son atraídas para participar en un juego sangriento de supervivencia en el que tienen la oportunidad de ganar cerca de US$39 millones si logran pasar seis desafíos.

El juego de recortar un caramelo no es una tarea fácil.

Un usuario coreano tuiteó: "Con El juego del calamar me dan ganas de comer Dalgona [dulces] de nuevo. Han pasado más de 20 años ... ¿Todavía están por aquí? No creo que pueda encontrar uno".

Personajes como tú o como yo

Como sus vecinos asiáticos, la naturaleza hipercompetitiva de la sociedad en Corea del Sur ha dejado a muchos con un sentimiento de desilusión. A pesar del trabajo duro, simplemente no es posible para todos alcanzar una buena universidad o un buen trabajo.

Luz roja, luz verde

Los medios internacionales no han podido evitar la comparación entre El juego del calamar y la película ganadora del Oscar en 2019, Parásitos, que da una mirada sobre la desigualdad en la sociedad.

Pero en el este de Asia, los espectadores del show han encontrado más similitudes con la película japonesa de 2014 "As The Gods Will".