El accidente que "casi mata" a Zac Efron y cambió su rostro repentinamente

Zac Efron por fin otorgó respuestas tras las repetidas especulaciones relacionadas a su cambio físico, específicamente de su rostro. Los usuarios de la esfera digital se mostraron sorprendidos -y en algunos casos indignados- por la presunta operación facial a la que el galán de cine se había sometido.

Zac Efron en una imagen en redes sociales. ( )

Días atrás, Efron habló con respecto a la escena, tras su reaparecimiento debido a su película 'Yo me encargo de la cerveza', se confirmó que el cambio en su cara fue producto de una caída que rompió su mandíbula. El accidente habría sido grave. Zac Efron protagonizará el remake de Ojos de fuego de Stephen King En medio de sus declaraciones dijo "fue gracioso" pero posteriormente aclaró "fue un asco". El Festival de Cine Internacional de Toronto colocó el micrófono delante del intérprete, momentos en lo que admitió que fue un hecho de vida o muerte.

Zac Efron es considerado uno de los hombres más simpáticos de la esfera cinematográfica. ( )

"Casi me muero, pero estoy bien".

Las fotos virales de Zac Efron y Vanessa Hudgens que rumoran el regreso de 'High School Musical' El dolor que sufrió habría sido intenso, ya que se golpeó la barbilla de una forma inusual. El intérprete de High School Musical le dio hincapié a su rotura de mandíbula, la lesión había provocado el crecimiento de sus maseteros, por ello lucía distinto.

Así lucía Zac Efron tiempo atrás. La imagen se viralizó en redes sociales por su inusual aspecto.

La caída fue "ridícula", según sus propias declaraciones, ya se resbaló con una de sus medias mientras caminaba por su hogar, produciendo un inesperado final en el que la víctima principal, fue su rostro. Con respecto a los comentarios sobre su look tras el hecho, comentó:

“Mi madre me lo dijo (los rumores que circulaban). Nunca leo Internet, así que realmente no me importó”.