Así fue el enfrentamiento entre Jennifer Aniston y Matthew Perry en 'Friends': "Hace mucho tiempo que la había superado"

En una parte de su libro 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', Perry confiesa cómo una visita por parte de la actriz estadounidense a su tráiler, Jennifer Aniston, lo hizo darse cuenta de algo, su alcoholismo no era un "asunto secreto", como pensaba.

"Sé que estás bebiendo", confrontó la en ese entonces joven, a su compañero de reparto. Perry habría estado enamorado de su compañera: "Hace mucho tiempo que la había superado, desde que comenzó a salir con Brad Pitt, estaba bien, y había calculado exactamente cuánto tiempo mirarla sin que fuera incómodo, pero aun así, ser confrontado por Jennifer Aniston fue devastador. Y yo estaba confundido".