Samantha Grey indignada por el uso de imagen de su madre ‘Sharon’

Samantha Grey se mostró indignada y cansada, pues aseguró que no existe respeto por la marca y el nombre ‘Sharon’, pues dijo que hoy en día hay personas que se lucran de la imagen de su madre.

“Hasta el día de hoy no me ves a mi disfrazada de mi mamá, yo podría hacerlo. En algún momento antes de la pandemia me pedían para hacer shows con la peluca de mi mamá”, dijo Grey.

Samantha agregó que no sabe porque hay gente que se quiere aprovechar de la imagen de su madre. “Sabes que si molesta como familiar, me parece súper desatinado, fuera de lugar y una falta de respeto·.