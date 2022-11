Carolina Jaume asegura que ya cerró el capítulo de su ex

Según la última audiencia de los ex esposos Carolina Jaume y Allan Zenck, la actriz tenía una boleta de auxilio en contra del empresario donde indicaba que no se podía acercar a ella ni a su hijo.

Sin embargo, durante el fin de semana estuvieron juntos, apoyando al pequeño Alonso en sus olimpiadas. Jaume indicó que "simplemente eran dos padres divorciados en las olimpiadas de su hijo". Además señaló que se reserva la parte legal y que el niño se encontraba muy feliz de compartir con sus padres.

Así como expresó que esa tarde hubo un acercamiento cordial con su ex, aseguró que ha cerrado ese capítulo de su vida de manera definitiva, algo que debió hacer hace mucho tiempo y que no va a referirse más sobre personas que no sean ella y su entorno.